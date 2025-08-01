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Комитет Сената США одобрил выделение $1 млрд на поддержку Украины

  • 1.08.2025, 10:16
Комитет Сената США одобрил выделение $1 млрд на поддержку Украины

Почти единогласно.

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект оборонного бюджета на $852 млрд, предусматривающий выделение $1 млрд на поддержку Украины, передает Reuters.

За высказались 26 сенаторов — как демократы, так и республиканцы — и лишь трое выступили против, хотя Белый дом во главе с президентом Дональдом Трампом не закладывал финансирование Киева в свой бюджетный запрос. «Не только предыдущая администрация, но и нынешняя недооценила уровень вызова, с которым мы столкнулись», — заявил председатель подкомитета по обороне, республиканец Митч Макконнелл, комментируя документ.

Проект включает $800 млн непосредственно на инициативу содействия безопасности Украины (USAI), обеспечивающую закупки вооружения. Еще $225 получат страны Балтии, однако большая этих средств в конечном итоге также пойдет на защиту Украины от России. «Я бы сказал, что поддержка Украины составит миллиард долларов», — резюмировал сенатор Крис Кунс от Демократической партии. В целом проект увеличивает расходы США на оборону на 2,6%, или на $21,7 млрд, по сравнению с предыдущим финансовым годом. Документ вступит в силу после того, как пройдет голосование в полном составе сената, согласование с Палатой представителей и получит подпись президента.

29 июля Трамп дал президенту России Владимиру Путину 10 дней на прекращение войны в Украине. Он заявил, что хочет добиться мирного соглашения до 8 августа. Если этого не произойдет, США введут новые санкции и иные меры против России. Конкретные шаги не раскрываются. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

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