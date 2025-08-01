Австралия перебросила в Польшу мощный разведывательный самолет 1.08.2025, 11:30

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Он будет помогать НАТО и Украине.

В Польшу из Австралии прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Он будет участвовать в миссиях НАТО. Об этом сообщил министр обороны Польши.

«В течение следующих недель самолеты раннего радиолокационного обнаружения и командования E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии будут действовать с 32-й тактической авиабазы в Ласке. Экипажи E-7A будут поддерживать операции НАТО по защите воздушного пространства и координации воздушных операций на восточном фланге Альянса», — проинформировал министр.

Он отметил, что это — первая миссия E-7A, которая выполняется с территории Польши.

Przez najbliższe tygodnie z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku operować będzie samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia E-7A Wedgetail Królewskich Sił Powietrznych Australii. Załogi E-7A będą wspierać działania #NATO w ochronie przestrzeni powietrznej oraz koordynacji… pic.twitter.com/TZURAoKRpk — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2025

Оснащенный современным радаром MESA, самолет будет обеспечивать круглосуточное наблюдение и поддерживать операции тактических воздушных сил союзников.

«Присутствие этого самолета в Польше является практическим вкладом Австралии в безопасность нашего региона», — написал Владислав Косиняк-Камыш.

Как пишет «Милитарный», вместе с самолетом в Польшу прибыли около 100 австралийских военнослужащих, которые будут обеспечивать поддержку миссии.

Кроме задач в рамках НАТО, самолет также должен предоставлять разведывательные данные Украине. В 2023 году один из таких самолетов уже выполнял разведывательные задачи с территории Германии.

Самолет E-7A Wedgetail: что известно

Boeing E-7 Wedgetail, также известный как Boeing 737 AEW&C , — это двухмоторный самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления, разработанный на базе Boeing 737 Next Generation. Он имеет фиксированную активную радиолокационную антенну с электронным сканированием вместо вращающейся, как у Boeing E-3 Sentry на базе 707.

E-7 был разработан для Королевских ВВС Австралии (RAAF) в рамках «Проекта Wedgetail» и получил обозначение E-7A Wedgetail.

Boeing E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии

Радар самолета способен одновременно осуществлять поиск в воздухе и на море, управлять истребителем и искать в зоне полета с максимальной дальностью более 600 км (режим поиска вверх).

Антенна радиолокационной установки также служит решеткой электронной разведки (ELINT) с максимальной дальностью действия более 850 км на высоте 9000 метров.

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