Сенаторы США требуют более 50 млрд долларов для Украины 1.08.2025, 10:45

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Стали известны детали законопроекта.

Двое сенаторов призывают США выделить более 50 млрд долларов помощи Украине на ближайшие два года. В документе говорится не только о военной поддержке, но и об использовании замороженных российских активов.

Об этом сообщает The Hill.

Двое сенаторов, объединяющих две партии, в четверг внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает расходование десятков миллиардов долларов помощи Украине в течение следующих двух лет.

Это происходит на фоне того, как российский диктатор Владимир Путин отвергает призывы президента США Дональда Трампа остановить войну.

Документ внесен сенаторами:

Джином Шахином - высокопоставленный член Комитета Сената по международным отношениям и член Комитета по ассигнованиям,

Лизой Мурковски - член Комитета по ассигнованиям.

По данным офиса Шахина, общая сумма расходов на законопроект составляет более 50 миллиардов долларов.

Законопроект Шахина-Мурковски появился после того, как комитет Сената внес законопроект о финансировании обороны, предусматривающий военную помощь Украине на сумму 1 миллиард долларов.

Однако предполагается, что принятие законопроекта натолкнется на большие трудности в контролируемом республиканцами Конгрессе, где лидеры Республиканской партии в Палате представителей и Сенате придерживаются мнения Трампа относительно того, какой законопроект будет рассмотрен.

Администрация уже сократила иностранную помощь, а чиновники администрации и некоторые законодатели-республиканцы регулярно проводят митинги против отправки американской военной и другой помощи за границу.

Стоит заметить, что сейчас Шахин и Мурковски представляют свой законопроект, как такой, что предоставляет Трампу дополнительные инструменты, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Документом предусматриваются миллиарды долларов прямой военной помощи Украине, но значительная часть финансирования предназначена для инвестирования в военное производство в США, а также будут продолжаться новые способы привлечения средств для оплаты поддержки Киева.

Данный законопроект включает и:

использование процентов, полученных от замороженных российских активов в США, для финансирования помощи Киеву;

отправку в Украину «изъятого», «незаконного» оружия у негосударственных субъектов или использование продажи этого оружия для финансирования военного оборудования для Украины;

приоритетное приобретение американского военного производства союзниками США с последующей отправкой в Украину.

Заметим, что вчера, 31 июля, комитет Сената США по вопросам ассигнований одобрил законопроект о расходах на оборону в 2026 году.

Он предусматривает около 1 млрд долларов на военную помощь Украине.

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