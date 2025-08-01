В Витебске работникам случайно дали слишком большую зарплату 1.08.2025, 10:49

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Наниматель хотел ее забрать, но был неправ.

В Витебске работникам заплатили слишком большую зарплату, а потом четыре месяца высчитывали у них деньги. Они пожаловались в Департамент госинспекции труда — вот чем все закончилось.

У двух работников удержали часть зарплаты за ноябрь, декабрь 2024 года, а также за январь и февраль 2025 года. Работодатель таким образом решил компенсировать переплату за октябрь 2024-го.

Но, как установило областное управление Департамента госинспекции труда, это нарушает Трудовой кодекс. По закону вернуть излишне выплаченную зарплату можно только в случае счетной ошибки.

«Небрежность бухгалтера при формировании документов, связанных с начислением и выплатой заработной платы, не является счетной ошибкой», — отметили специалисты департамента.

Двум работникам вернули более 2700 рублей, виновное лицо оштрафовали.

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