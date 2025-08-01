Наталья Радина: Лукашенко остается только молиться 2 1.08.2025, 11:00

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Наталья Радина

Один из сценариев может закончиться катастрофой для диктатора.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Одной из тем разговора стали учения «Запад-2025» и возможное нападение с территории Беларуси на страны Балтии и Польшу.

Могут ли совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», которые пройдут в нашей стране осенью, привести к провокациям против стран Балтии и Польши и попыткам прорыва Сувалкского коридора? Наталья Радина не исключает такую возможность:

— Руководители Литвы, Польши, Латвии и Эстонии говорят, что есть такая угроза. В сентябре, когда намечены маневры «Запад-2025» на территории Беларуси, в странах Балтии и Польше также пройдут учения. В Польше они будут называться «Железный защитник». В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих польской армии, причем будут задействованы все виды войск — и военно-морской флот, и авиация, и подразделения специального назначения, и территориальная оборона.

В Литве до сих пор ищут дрон, который во второй раз за июль залетел на территорию страны. В этот раз министр обороны заявила, что ожидаются дальнейшие провокации и БПЛА будут чаще залетать во время учений, поэтому к границе передвигаются системы ПВО и формируются мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками.

С точки зрения здравого смысла, у Путина сегодня нет ресурсов для ведения войны на нескольких фронтах — и против Украины, и против стран НАТО. Но, учитывая, что Путин — психопат, можно предположить, что он может воспользоваться тем, что Европа не готова к войне. Если мы себе представим, что на Литву полетит не один-два дрона, а стена БПЛА, сможет ли система ПВО этой страны отразить эту атаку?

Здесь меня обнадеживает очень жесткое заявление, которое сделал командующий армии США в Европе генерал Кристофер Донахью. Он заявил, что в случае, если произойдет нападение на страны Балтии, Калининград буквально будет стерт с лица земли.

В частности, по его словам, будут нанесены удары по пусковым установкам баллистических ракет типа «Искандер» в Калининграде, по кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, по ЗРК С-300/С-400 и по российским войскам. В случае, если это произойдет с территории Беларуси, думаю, что цели за исключением флота, будут такими же.

Если с территории Беларуси двинутся войска, если будет ракетно-дроновый удар с территории нашей страны, будет нанесен удар по военным объектам и скоплениям российских и белорусских войск. И это может остановить как Путина, так и Лукашенко, от которого мало что зависит.

Украинские эксперты, например, говорят, что в ходе этих учений могут быть провокации против стран Балтии, чтобы отвлечь внимание, а против Украины может быть открыт новый фронт — с севера, как раз с территории Беларуси. Возможно, начнутся бои в Киевской области или будут наноситься удары по Волынской, Ровенской и Житомирской областям.

Заинтересован ли Лукашенко в обострении ситуации? Белорусская журналистка считает, что нападение с территории Беларуси на страны Балтии или Украину станет для диктатора катастрофой:

— От него ничего не зависит. Лукашенко остается только молиться, чтобы Путин не использовал территорию Беларуси против стран Балтии и Украины. Но дело в том, что это неизбежно. Если война будет продолжаться, если Путина сейчас не остановить, то белорусский плацдарм, безусловно, будет им использован.

И для Лукашенко это, конечно же, катастрофа, ведь он прекрасно понимает, что если будет угроза для стран НАТО из Беларуси, значит будут наноситься удары и, возможно, произойдет вход войск стран НАТО на территорию страны.

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