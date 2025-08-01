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«А как же санкции против Мошенского?»

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  • 1.08.2025, 11:08
  • 3,542
«А как же санкции против Мошенского?»

Белоруску удивил ассортимент в болгарском супермаркете.

Поехали мы с мужем отдыхать в Болгарию, — пишет в редакцию Charter97.org постоянная читательница. Раньше бы сели на самолет в Минске — и через 2 часа уже были бы на месте. Но сейчас на нас действуют санкции, хотя мы никак не можем повлиять на политические процессы. Поэтому, чтобы добраться до моря, приходится прикладывать кучу усилий. В итоге, конечно, долетаем — только не за 2 часа, а за 2 дня.

Отдыхать всегда приятно: понежиться на солнышке, поплескаться в волнах, посидеть в кафе, ну и, конечно, заняться шопингом.

Так вот, зашли мы в магазин в Созополе. И от удивления я даже очки надела — хотя все и так прекрасно увидела: на полках лежит селедка «Санта Бремор». А как же санкции против Мошенского? Или они только на бумаге?

Идем дальше — а удивлению нашему нет предела: в молочном отделе — йогурты, творожки от «Савушкин продукт».

Так что неудивительно, что в нашем королевстве ничего не меняется. Потому что все эти санкции — только на бумаге и для простых людей.

А Мошенский как был кошельком Лукашенко, так им и остался.

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