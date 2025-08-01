«Заглядывают в каждую коробку, даже мелкую» 1 1.08.2025, 11:36

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Очередь на выезд из Беларуси в Польшу достигла 1600 авто.

В пункте пропуска «Брест» на выезде из Беларуси снова образовалась большая очередь. По состоянию на 10:00 (по минскому времени) 1 августа, выезда из Беларуси ожидают 1600 легковых автомобилей и 32 автобуса.

От момента регистрации в электронной очереди до въезда в Польшу проходит более двух суток, пишет Most.

Водители, которые регистрировались в зоне ожидания на белoрусской стороне 29 июля, пишут в приграничных чатах, что смогли попасть в Польшу только 31 июля — это заняло 50-56 часов. Сейчас очередь больше — соответственно, время ожидания тоже вырастет.

По подсчетам сервиса BY Border Queue bot, водители, которые зарегистрируются в очереди 1 августа, проведут в зоне ожидания 3 дня 19 часов 43 минуты — и попадут на белорусский пограничный контроль утром 5 августа.

Автобус

Пересечение границы на автобусе в ночь с 31 июля на 1 августа с пересадкой в ближайшие к шлагбауму автобусы занимало от 6 до 8 часов. Без пересадки — 14 часов.

В обратном направлении

На выезд из Польши в Беларусь очереди периодически возникают, но не такие большие, как в направлении Польши. Пересечение границы на легковом автомобиле занимает от 4 до 7 часов. Время пересечения границы на автобусе в последние сутки занимало от 3,5 до 11 часов.

Путешественники сообщают, что польские службы тщательно проверяют тех, кто пересекает границу по «зеленому каналу».

«Особенно тщательно трясут закупщиков. Все вещи на стол, заглядывают в каждую коробочку, даже мелкую, шмотки разворачивают и «ператрахивают». Если порошок в мягкой упаковке, обязательно потискают эту упаковку, а вдруг вы там что-то везете. Короче, бдят», — пишет один из пользователей приграничного чата.

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