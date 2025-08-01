Джереми Стронг претендует на роль Марка Цукерберга в «Социальной сети 2» 1.08.2025, 11:57

Джереми Стронг

В случае успешного кастинга он заменит Джесси Айзенберга.

Обладатель премии «Эмми» и номинант на «Оскар» Джереми Стронг рассматривается как главный кандидат на роль главы Meta Марка Цукерберга в сиквеле «Социальной сети». Автор оригинального сценария, лауреат «Оскара» Аарон Соркин, не только снова напишет сценарий, но и выступит режиссером второй части, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Если переговоры завершатся успешно, Стронг заменит актера Джесси Айзенберга, который сыграл Цукерберга в первом фильме 2010 года и получил за эту роль номинацию на «Оскар». Новый фильм будет основан на расследовании The Facebook Files журналиста Wall Street Journal Джеффа Хорвицa. Серия статей, опубликованных в 2021 году, раскрывает вред, который социальная сеть наносила подросткам, а также ее роль в распространении дезинформации.

Также к ведущим ролям присматриваются Майки Мэдисон и Джереми Аллен Уайт, но официальные предложения пока не сделаны.

Джереми Стронг известен по роли Кендалла Роя в культовом сериале HBO «Наследники», за которую получил премию «Эмми». В 2024 году он был номинирован на «Оскар» за роль Роя Кона в фильме «Стажер». На театральной сцене актер завоевал премию «Тони» за роль в пьесе «Враг народа».

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