Директор турфирмы взяла деньги у 48 клиентов и на три года уехала за границу
- 1.08.2025, 12:02
Ей вынесли приговор.
В Минске вынесли приговор владелице турфирмы, которая с деньгами туристов уехала из страны. В этом году ее экстрадировали из России.
Минчанка работала в сфере туризма с 2013 года, но в 2019 году у компании возникли трудности и для покупателей туров начали появляться неожиданные доплаты — за визы, трансфер, но цены все равно оставались заманчивыми.
«Путевки были дешевле, чем у других компаний», — рассказывали Onlíner в 2021 году пострадавшие клиенты.
Выяснилось, что женщина получила от 48 потерпевших более 240 тысяч рублей и уехала за границу. Спустя три года появилась информация, что минчанка находится на территории России.
Как сообщили журналистам пострадавшие туристы, женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК), и дали ей 6 лет лишения свободы со штрафом 350 базовых величин (это 14,7 тысячи рублей).