закрыть
1 августа 2025, пятница, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Директор турфирмы взяла деньги у 48 клиентов и на три года уехала за границу

  • 1.08.2025, 12:02
Директор турфирмы взяла деньги у 48 клиентов и на три года уехала за границу

Ей вынесли приговор.

В Минске вынесли приговор владелице турфирмы, которая с деньгами туристов уехала из страны. В этом году ее экстрадировали из России.

Минчанка работала в сфере туризма с 2013 года, но в 2019 году у компании возникли трудности и для покупателей туров начали появляться неожиданные доплаты — за визы, трансфер, но цены все равно оставались заманчивыми.

«Путевки были дешевле, чем у других компаний», — рассказывали Onlíner в 2021 году пострадавшие клиенты.

Выяснилось, что женщина получила от 48 потерпевших более 240 тысяч рублей и уехала за границу. Спустя три года появилась информация, что минчанка находится на территории России.

Как сообщили журналистам пострадавшие туристы, женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК), и дали ей 6 лет лишения свободы со штрафом 350 базовых величин (это 14,7 тысячи рублей).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич