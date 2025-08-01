Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»

1.08.2025, 12:15

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Что будет после дедлайна?

Трамп дал Путину 10 дней на прекращение войны в Украине и возвращение к переговорам. Но на самом деле эти заявления касаются больше Китая, чем России, и война в Украине – не основной фактор.

Что задумал Трамп?

Сейчас президент США Дональд Трамп ведет серьезную геополитическую игру с Пекином.

Россия в этой игре является для Трампа инструментом давления на Китай. Именно поэтому Трамп говорит о введении санкций против Китая, с которым сейчас ведет непростые переговоры. Основной мотив, почему Трамп заявил о уменьшении дедлайна – это ускорение подписания торгового соглашения с президентом Китая Си Цзиньпином.

Возможно, Трампу будут интересны и вопросы безопасности, но намерения Китая усиливать свое присутствие в Индо-тихоокеанском регионе и держать под контролем Россию – очевидны. Трамп им помешать не может, и он уже это понял. Проект американского президента «оторвать Россию от Китая» провалился.

Именно поэтому Трамп решил, что настало время, когда надо предпринимать какие-то другие действия. Однако эти действия не будут направлены непосредственно против России. Дедлайн выставлен на самом деле для Китая. Конечным бенефициаром войны России против Украины и дестабилизации ситуации в Европе является именно Китай.

Подчеркну, что россияне активно с 2013 года пытаются взять под контроль Луганскую и Донецкую области, а теперь еще и Запорожскую. Это именно тот регион, где очень много редкоземельных металлов, от которых критически зависит промышленность во всем мире. Даже продление соглашения с Китаем было обусловлено невозможностью США на этом этапе отказаться от импорта редкоземельных металлов из Китая.

Почему Россия отвергает ультиматум?

Россия готова к усилению санкций, потому что Китай ее заверил в поддержке. Немало контактов происходило между Москвой и Пекином. На переговоры часто ездят Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев, которым удалось заручиться поддержкой Китая. Пекин уже сделал заявление, что не боится санкций и будет продолжать сотрудничество с Россией.

Публично о санкционном давлении на Китай говорили и раньше, еще во времена президентства Джо Байдена. Неоднократно США угрожали Пекину давлением и призывали прекратить сотрудничество с Россией. В то же время Китай после начала полномасштабного вторжения говорил, что не поддерживает санкции против России, потому что они не согласованы в ООН. Поэтому здесь скорее надо говорить о готовности к санкциям обеих стран.

Что будет после дедлайна Трампа?

Я не вижу сейчас каких-то предпосылок, что Россия остановится, или Трамп станет очень жестким в отношении Китая и Кремля после 9 августа. Дело в том, что у Трампа есть привлекательная маржа для маневра. Он может сказать, что США вводят санкции, но против Китая они начнут действовать через 3 – 4 месяца или вообще через полгода.

Это время Трамп будет использовать для того, чтобы дальше торговаться с Китаем. В то же время Пекин будет понимать, какие последствия для него будут иметь такие пошлины. А мы, свою очередь, будем просто наблюдать за этой волокитой.

Среди важного стоит отметить эскалацию в отношениях Москвы и Вашингтона. С Пекином Трамп пока не спешит усиливать конфликт, хотя и угрожает пошлинами. И учитывая то, что сегодня средние пошлины для Китая составляют около 50%, а будут 100% – то Китай к этому теоретически готов. Введение пошлин также будет для Китая поводом угрожать Европе и США поддержкой военной эскалации России на страны Балтии и китайской эскалацией на Тайвань.

То, что сейчас происходит, – это прелюдия к Третьей мировой, которая, как по мне, уже продолжается, но театр боевых действий может существенно расшириться. Неслучайно в Европе говорят, что ожидают нападение в 2027 году.

Мы услышим, еще ряд заявлений о том, что где-то когда-то введут пошлины, но конкретных шагов, которые бы свидетельствовали серьезную готовность Трампа помочь Украине, я не предвижу. Да, Трамп готовится поставлять в Украину оружие, но исключительно благодаря европейцам. Европейцы, в свою очередь, не спешат тратить деньги. Да, созданный фонд SAFE уже получает заявки на кредитование определенными странами, даже Венгрия готова брать там деньги для закупки вооружения, часть из которого будет идти в Украину, однако этот процесс не будет быстрый.

Нам нужно время, чтобы удержаться. Ситуация непростая, но она непростая и для россиян. Главный вопрос в том – насколько сильной поддержкой для России будет Китай? Мы это увидим со временем.

Валерий Клочок, «24 Канал»

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