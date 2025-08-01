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Грибники объявили, что в Беларуси боровики «пошли полянами»

  • 1.08.2025, 12:26
Грибники объявили, что в Беларуси боровики «пошли полянами»

Где больше всего?

Профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич в своих соцсетях сообщил, что боровики «пошли полянами» и что он нашел «лучшую поляну в жизни». «Телеграф» узнал, где это и какими дарами леса похвастались другие грибники.

«Это чудо»

Так, Александр Горбацевич опубликовал несколько видео в TikTok, на которых он с «коллегами» показал «огромное количество» белых грибов.

«Вот уже волна пошла. Посмотрите, это ждет нас впереди еще огромное количество таких вот полян», — сообщил один из грибников.

По словам Горбацевича, такую полянку они нашли в лесу Минской области 31 июля. В другом своем видео он сообщил, что насчитал «около 50 белых грибов».

- Это чудо, как я называю, когда лес проснулся. Много грибов. Не старых, красивых, — сказал он в ролике.

Вот какую «гору» боровиков они нашли в итоге:

@skyforest.ai

Боровики пошли полянами!

♬ оригинальный звук - Александр Горбацевич

Где еще белорусы нашли боровики?

Тем временем грибник Николай поделился в группе Вконтакте «Грибы. Грибные войска Беларуси» такой «красотой» боровиков, которые нашел в Смолевичском районе.

Меньше повезло Татьяне Белой из Бобруйска. Она рассказала, что боровики брать не хотела.

«Ещё раз убедилась, червивость 99%!», — заявила она и поделилась, что не смогла «пройти мимо лисичек». Также она нашла немного подосиновиков.

А в Оршанском районе «ничего нового». По словам Жанны Усовой, в лесу «жирные лисички, тьма лосиных мух и огромный лось».

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