Битва за Луну началась 2 1.08.2025, 12:42

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Фото: Charter97.org

США и союзникам необходимо действовать решительно уже сейчас.

25 июня 2024 года китайская миссия «Чанъэ-6» успешно вернулась на Землю с образцами с обратной стороны Луны — впервые в истории. Этот успех ознаменовал новый этап в борьбе государств и частных компаний за ресурсы Луны, особенно на Южном полюсе, где предположительно есть водяной лед и редкоземельные материалы. Однако отсутствие единых международных правил может привести к эскалации конфликтов в космосе, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Американские эксперты провели стратегическое учение, моделируя кризис 2029 года: индийская компания Chandra Ltd. высадилась возле кратера Шеклтон и объявила 50-километровую «зону безопасности», на которую также претендовали американские и китайские фирмы. Это выявило правовую неопределенность «зон безопасности», прописанных в инициированных США Артемисовских соглашениях. Россия и Китай считают такие зоны попыткой установить фактический суверенитет над лунными территориями.

Учение показало, что текущая правовая база — в том числе Договор о космосе 1967 года — не определяет четко, как устанавливаются и регулируются такие зоны. Особенно остро встает вопрос о роли частных компаний: как далеко может зайти их влияние, и кто несет ответственность за их действия?

Эксперты призывают создать международные механизмы предотвращения конфликтов, включая реестр лунной деятельности, технические стандарты для зон безопасности и платформу для обсуждения, например, в рамках Комитета ООН по мирному использованию космоса.

С усилением конкуренции за Луну, особенно за Южный полюс, времени на выработку общих правил остается все меньше. США и союзникам необходимо действовать сейчас, чтобы избежать будущих конфликтов на Луне.

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