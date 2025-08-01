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Новый план Украины: Пора свергнуть Путина

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  • 1.08.2025, 13:10
  • 3,906
Новый план Украины: Пора свергнуть Путина

Мира без силы не бывает.

После самого масштабного за последние месяцы ракетного и дронового удара по Киеву, в результате которого погибли более десятка мирных жителей, президент Украины Владимир Зеленский выступил с самым резким заявлением за все время конфликта, призвав к смене власти в Москве, пишет Natioanl Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Мира без силы не бывает», — заявил Зеленский на конференции в Хельсинки. Он призвал Запад использовать «все доступные инструменты», включая конфискацию российских активов по всему миру, чтобы заставить Кремль сесть за реальные переговоры.

Зеленский назвал российскую власть «застрявшей в другом веке» и подчеркнул необходимость «не просто замораживать, а конфисковывать активы РФ» и направить их на восстановление и защиту Украины.

Призыв к «смене режима» в России ознаменовал резкое ужесточение риторики и поставил под вопрос конечную стратегическую цель Запада — особенно на фоне эскалации напряженности между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.

Трамп, несмотря на скепсис среди своей электоральной базы, неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине. Его недавний ультиматум Москве — 10 дней на прекращение огня — вызвал резкую реакцию экс-президента РФ Дмитрия Медведева, назвавшего это «шагом к войне».

Хотя Белый дом отрицает обсуждение ударов по Москве, в частных беседах Трамп якобы интересовался возможностью украинской атаки на российскую столицу.

Пока США делают ставку на санкции и экономическое давление, перспектива смены власти в России остается крайне рискованной и требует долгосрочной стратегии — особенно с учетом ядерного арсенала и жесткого контроля Кремля над силовыми структурами.

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