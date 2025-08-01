В Горецком районе с работников молочной фермы взыскали более $2,4 тысяч

В Горецком районе с работников молочной фермы взыскали более $2,4 тысяч3
- 1.08.2025, 13:31
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За «некачественную мойку оборудования».
Прокуратура Горецкого района через суд добилась возмещения ущерба, причиненного сельхозорганизации якобы из-за халатности работников молочно-товарной фермы, сообщили в пресс-службе ведомства.
В марте 2025 года 11 тонн сырого молока, произведенного на ферме, не были приняты перерабатывающим заводом из-за повышенной кислотности. Причина — некачественная мойка доильного оборудования. При осмотре было выявлено скопление творожистых и маслянистых сгустков в молокопроводах.
Проверка установила, что ответственность за инцидент несут бригадир и слесарь фермы, с которыми ранее были заключены договоры о полной материальной ответственности. Именно они не обеспечили должного санитарного состояния оборудования.
Один из работников свою вину не признал, но в суде она была доказана на основании собранных доказательств.
Решением суда с бригадира и слесаря взыскано свыше восьми тысяч рублей в пользу сельхозорганизации.