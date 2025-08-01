Остался только один: как белорусские клубы сыграли в футбольных еврокубках

Остался только один: как белорусские клубы сыграли в футбольных еврокубках1
- 1.08.2025, 13:45
Сразу для двух представителей нашей страны еврокубковый сезон завершен.
Лишь один белорусский клуб продолжит выступление в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2024/2025.
Таковы итоги встреч, сыгранных 31 июля, отмечает tochka.by.
Минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» вылетели из розыгрыша еврокубков и возвращаются в чемпионат Беларуси.
Наша страна осталась с единственным представителем в еврокубках – гродненским «Неманом».
Праздник Гродно продолжается
«Неман» пробился во второй квалификационный раунд Лиги конференций, обыграв по сумме двух встреч словацкий «Кошице».
После победы в гостях (3:2) подопечные Игоря Ковалевича сыграли вничью в номинально домашнем матче – 1:1.
Евдокимов вывел хозяев вперед на 90+1-й минуте, но уже через две минуты словаки сравняли счет.
Итог – 4:3 в пользу белорусской команды.
В следующем раунде «Неман» встретится с футбольным клубом «Клаксвик», который представляет Фарерские острова.
Холодный душ для «Торпедо»
Менее удачно сложился еврокубковый путь для «Торпедо БелАЗ».
Жодинцы в первом матче номинально дома сыграли вничью с «Маккаби» из Хайфы – 1:1.
В ответной встрече, которая также была сыграна в Венгрии, уступили крупно – 0:3. Авторы забитых мячей у хозяев – Сабиа, Хазиза и Стюарт.
Противостояние закончилось с общим счетом 1:4, команда Дмитрия Молоша завершает выступление в турнире.
Потеряли и чемпиона
Минское «Динамо» завершило выступление в Лиге конференций на стадии второго квалификационного раунда, уступив албанской «Эгнатии».
Общий счет по сумме двух матчей – 0:3.
В первой встрече, которая прошла в Венгрии, белорусская команда потерпела поражение со счетом 0:2, а в ответной игре в Албании уступила 0:1.
Единственный мяч во втором матче на 77-й минуте забил Сельмани.
Игра изобиловала желтыми карточками. В составах обеих команд их получили: Пигас (35-я минута), Сота (56), Абдуллахи (68), Мякиш (80), Подстрелов (88).
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Эгнатия» встретится со словенской «Олимпией» из Любляны.