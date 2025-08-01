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Остался только один: как белорусские клубы сыграли в футбольных еврокубках

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  • 1.08.2025, 13:45
Остался только один: как белорусские клубы сыграли в футбольных еврокубках

Сразу для двух представителей нашей страны еврокубковый сезон завершен.

Лишь один белорусский клуб продолжит выступление в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2024/2025.

Таковы итоги встреч, сыгранных 31 июля, отмечает tochka.by.

Минское «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ» вылетели из розыгрыша еврокубков и возвращаются в чемпионат Беларуси.

Наша страна осталась с единственным представителем в еврокубках – гродненским «Неманом».

Праздник Гродно продолжается

«Неман» пробился во второй квалификационный раунд Лиги конференций, обыграв по сумме двух встреч словацкий «Кошице».

После победы в гостях (3:2) подопечные Игоря Ковалевича сыграли вничью в номинально домашнем матче – 1:1.

Евдокимов вывел хозяев вперед на 90+1-й минуте, но уже через две минуты словаки сравняли счет.

Итог – 4:3 в пользу белорусской команды.

В следующем раунде «Неман» встретится с футбольным клубом «Клаксвик», который представляет Фарерские острова.

Холодный душ для «Торпедо»

Менее удачно сложился еврокубковый путь для «Торпедо БелАЗ».

Жодинцы в первом матче номинально дома сыграли вничью с «Маккаби» из Хайфы – 1:1.

В ответной встрече, которая также была сыграна в Венгрии, уступили крупно – 0:3. Авторы забитых мячей у хозяев – Сабиа, Хазиза и Стюарт.

Противостояние закончилось с общим счетом 1:4, команда Дмитрия Молоша завершает выступление в турнире.

Потеряли и чемпиона

Минское «Динамо» завершило выступление в Лиге конференций на стадии второго квалификационного раунда, уступив албанской «Эгнатии».

Общий счет по сумме двух матчей – 0:3.

В первой встрече, которая прошла в Венгрии, белорусская команда потерпела поражение со счетом 0:2, а в ответной игре в Албании уступила 0:1.

Единственный мяч во втором матче на 77-й минуте забил Сельмани.

Игра изобиловала желтыми карточками. В составах обеих команд их получили: Пигас (35-я минута), Сота (56), Абдуллахи (68), Мякиш (80), Подстрелов (88).

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Эгнатия» встретится со словенской «Олимпией» из Любляны.

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