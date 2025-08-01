Александр Коваленко: Россия захлебнется в непроданной нефти 1 1.08.2025, 13:51

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Александр Коваленко

Способность вести войну будет подорвана через несколько месяцев.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести жесткие санкции против России после истечения сокращенного ультиматума — всего 10 дней на прекращение агрессии против Украины. Поводом для резкой риторики стал очередной кровавый удар по Киеву, в результате которого погиб 31 человек.

Насколько серьезно настроен Трамп реализовать свой ультиматум? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Дональд Трамп неоднократно давал Путину возможность снизить уровень насилия и террора в Украине. Его политика в некотором смысле носила последовательный характер: чтобы в историческом контексте, что бы ни сделал впоследствии Трамп, к нему не было претензий, что он не предоставлял России шанса на мирное урегулирование. Эти полгода призывов к миру невозможно упустить из виду — это была реальная попытка дать России возможность все уладить мирным путем.

Изначально Дональд Трамп был уверен, что у него все получится — это чувствовалось по его заявлениям, действиям и риторике. Но постепенно он начал понимать, что в России его по-просту, грубо говоря, кидают. Им манипулируют. А Трамп — не тот человек, которым можно манипулировать и который это простит.

Мы с вами были свидетелями того, как он дал России сначала ультиматум в 50 дней, а затем сократил его до 10. Это еще раз доказывает, что Трамп все больше и больше разочаровывается в действиях России, а его риторика в адрес Путина, Кремля и российской армии становится все жестче. Он переходит на личности, использует даже ненормативную и неполиткорректную лексику, говоря о России. Это говорит о его эмоциональном напряжении и явном намерении давить на Москву всеми доступными средствами.

Поэтому я думаю, что нынешние угрозы санкциями и тарифами, которые озвучивает Белый дом, будут реализованы — как раз по истечении 10-дневного срока.

— Вчера Индия мгновенно отреагировала на угрозу 100-процентных пошлин от Трампа: государственные НПЗ отказались от закупок российской нефти. Как вы оцениваете этот факт?

— Индия — один из основных покупателей российской нефти. Это было серьезное пополнение бюджета России за счет индийских рупий. Но Индия поступила достаточно благоразумно: она не стала спорить с Соединенными Штатами, поскольку значительная часть ее экономики, в том числе экспорт, зависит от поставок в страны ЕС и США.

На сегодняшний день экономика Индии напоминает китайскую в 90-х — начале 2000-х годов, когда огромное количество дешевых товаров, ширпотреба, массово продавалось в Европу и Америку. Сейчас экономика Индии отстает от Китая примерно на 30 лет. Китай уже переживает период, когда его продукция дорожает и уступает по цене индийской. Индии, конечно, не позволительно вступать в конфронтацию с США.

Пошлины от США в случае продолжения закупок российской нефти стали бы для Индии куда более серьезным ударом, чем отказ от дешевой российской нефти и переход на более дорогие источники. Но в итоге Индия все равно останется в плюсе. Это разумный шаг.

Что касается Китая — это отдельный вопрос. Не стоит воспринимать его как абсолютно монолитную и непоколебимую экономику. Американские тарифы — это также чувствительный удар по Пекину. Интересно будет понаблюдать, как Китай поведет себя в вопросе закупок российских энергоносителей.

— Как введение 100% пошлины против России и стран, покупающих ее нефть, скажется на военных возможностях Кремля?

— Российская экономика будет страдать. Бюджет не будет получать средства на продолжение войны. Это не произойдет на следующий день, но это поступательный процесс. И в краткосрочной перспективе — речь не идет о годах — мы увидим реальное влияние на способность России вести войну с прежней интенсивностью. Это может занять несколько месяцев.

Бюджет России почти полностью зависит от экспорта нефти и газа. Даже в условиях санкций нефтегазовый сектор обеспечивает около 40% доходов. Это критическая зависимость. Именно за счет этих доходов финансируется война в Украине.

Кроме того, существует еще один важный момент: если у России ежедневно будут образовываться излишки нефти — миллионы баррелей, тысячи тонн — их нужно где-то хранить. А когда заканчиваются резервуары и хранилища, возникает кризис. Россия может столкнуться с ситуацией, когда ей просто негде будет хранить нефть.

Останется два варианта: либо использовать танкеры как хранилища — которые будут дрейфовать в море и создавать потенциально аварийные ситуации, — либо закрывать месторождения.

Но и это проблема. Около 70% российских месторождений — это старые объекты, разрабатываемые еще в СССР. Их закрытие приведет к затоплению подземными водами. Такие месторождения не восстанавливаются. Это означает, что Россия может оказаться в глубокой энергетической дилемме — как финансовой, так и производственной.

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