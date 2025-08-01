Польша создаст склады противотанковых заграждений в каждой гмине на границе с Беларусью 1.08.2025, 14:01

Об этом заявил замминистра обороны Польши.

В каждой польской гмине, прилегающей к границам с Беларусью, Литвой и Россией, создадут склады материалов, необходимых для фортификации границы. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Цезари Томчик во время визита в Литву.

Похожие склады уже существуют в Литве — там хранится запас материалов, которые должны усложнить перемещение противника: противотанковых заграждений, стальных ежей и колючей проволоки. Склады находятся недалеко от границы — это позволит быстро разместить заграждения в стратегически важных местах в случае необходимости.

Посетив литовские склады, Цезари Томчик заявил журналистам, что похожие объекты планируется создать во всех приграничных гминах Польши. По его словам, будет создано около 60 таких складов. Один из них уже существует.

Цезари Томчик добавил, что в каждом приграничном повете будет создан логистический хаб, в котором будут хранить материалы, необходимые для армии, гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий. Распоряжаться этими складами будут органы местного самоуправления, но часть их будет отдана на нужды армии и проекта «Щит Восток» (Tarcza Wschód).

«Щит Восток» должен повысить устойчивость Польши к нападению или гибридным атакам. Реализация проекта запланирована на 2024-2028 годы. Среди прочего, проект предусматривает создание фортификаций на восточных границах Польши.

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