Трамп задумал что-то необычное в отношении РФ Иван Яковина

1.08.2025, 14:07

Должно быть что-то яркое, good television, как любит Дональд.

У меня такое чувство, что Трамп задумал устроить в отношении РФ что-то эдакое, что-то необычное.

Его жесткий наезд на Индию за поддержку РФ, его «следи за базаром» Медведеву, чьим ртом говорит Путин; сокращение срока на раздумья с 50 до 10 дней; госсекретарь Марко Рубио с его безуспешной попыткой договориться с какими-то высокопоставленными россиянами — все это мне кажется разными проекциями одной и той же операции по давлению на РФ.

В западной прессе она сопровождается целой серией текстов на тему: «Добрый Трамп предложил Путину невероятно выгодный для РФ план выхода из войны, но тот высокомерно и невежливо его отверг, за что сейчас будет отвечать».

Выглядит и звучит эта операция давления на Кремль очень мощной, многослойной и многовекторной. Думаю, американцы негласно выкатили Путину последний ультиматум: прекращай войну либо мы тебя на ноль помножим.

Путина это проняло: по словам Пескова, сегодня он собирается выступить с телевизионным ответом на «мирные инициативы уважаемых американских партнеров».

В прошлый раз в похожей ситуации ответ Путина свелся к предложению начать (совершенно бессмысленные) переговоры в Стамбуле. Тогда этот ход сработал — Трамп перестал требовать немедленного перемирия.

Но сейчас подобного рода фуфло, видимо, не проканает — американцы говорят, что их устроит только перемирие и ничего больше.

Но перемирие для Путина — это поражение в войне. Поэтому он попытается как-то выкрутиться. Думаю, выступит с какой-то еще фиктивной «мирной инициативой», лишь бы только Трамп от него отцепился.

Очень может быть, что предложит начать большие переговоры о стратегическом ядерном разоружении. Но на перемирие с Украиной он точно не согласится.

И вот тут-то я и жду какого-то резкого действия со стороны США. Может, датские проливы перекроют. Или, может, разрешат Украине нанести ракетный удар по Москве.

Должно быть что-то яркое, good television, как любит Дональд.

Иван Яковина, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com