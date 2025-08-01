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Водитель пытался незаметно провезти через границу 65,5 тысячи монет

  • 1.08.2025, 14:22
  • 2,586
Водитель пытался незаметно провезти через границу 65,5 тысячи монет

Тайник нашли таможенники.

Водитель грузовика спрятал в задней части грузового отсека полуприцепа 65,5 тысячи монет. Тайник нашли таможенники в пункте пропуска «Козловичи».

37-летний гражданин Беларуси ехал из Польши. Спрятанные монеты нашли с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

«Общая стоимость обнаруженных монет различных номиналов, годов выпуска и стран эмитентов составила более 60 тысяч рублей», — сообщили в Государственном таможенном комитете.

Начат административный процесс, водителю грозит штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией монет.

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