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Германия начала передачу систем Patriot Украине

  • 1.08.2025, 14:26
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Германия начала передачу систем Patriot Украине

Стало известно, сколько установок и когда получат ВСУ.

Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса большой дальности Patriot. Это стало возможным благодаря соглашению с США, по которому Берлин первым получит новейшие системы взамен, сообщает Reuters.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил: «Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot».

По информации издания, в ближайшие дни Бундесвер передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot, а через два-три месяца - другие элементы системы. В обмен на это Берлин получит от США новые комплексы Patriot, финансирование на которые предоставляется в ускоренном порядке.

Reuters отмечает, что такие поставки становятся особенно актуальными на фоне усиления Россией ударов по Украине.

«Потребности Украины в противовоздушной обороне стали еще более актуальными после того, как этим летом Россия усилила свои воздушные атаки, а системы Patriot доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет», - отмечают журналисты.

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