Крупный банк ввел ограничение на снятие наличных с карт 2 1.08.2025, 14:37

3,016

Оно начнет действовать с понедельника.

«Беларусбанк» заявил об ограничении на снятие наличных с карт с 4 августа 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе банка.

В финансовом учреждении уточнили, что с 4 августа в случае снятия наличных в банкоматах и отделениях с использованием токенов карточек «Беларусбанка», которые были сгенерированы в мобильных платежных сервисах, в течение дня можно будет получить не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 1000 рублей с других карт банка.

В пресс-службе обратили внимание, что указанные лимиты можно снять. Для этого белорусам необходимо позвонить в контакт-центр по номеру 147 или же прийти в отделение банка с заявлением. Все изменения, подчеркивают в «Беларусбанке», направлены на защиту денег.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com