Какая погода ждет белорусов в выходные 1.08.2025, 14:54

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Прогноз на 2-4 августа.

2 августа погоду в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по западной половине республики скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

3 августа ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по западу, а днем во многих районах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Карпат. Ожидается переменная облачность, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16, максимальная днем +23..+30°С.

4 августа ночью по западу, днем по западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта, на остальной части территории погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью по западу, днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди.

Днем местами по Гродненской области будут отмечаться сильные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем от +21°С по западу до +29°С по востоку страны.

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