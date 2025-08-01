Как ручное управление ценами ударило по белорусам 1 1.08.2025, 15:39

Инфляция бьет по кошелькам все сильнее.

После введения регулирования цен инфляция стала сильнее бить по наиболее бедным белорусам по сравнению с самыми обеспеченными. Еще недавно все было наоборот, выяснило «Зеркало» из данных Нацбанка.

Рост цен больше ощущают те, кто меньше зарабатывает

Нацбанк каждый месяц анализирует ситуацию с инфляцией. Среди различных параметров регулятор выделяет, как выросли цены для 10% наиболее бедных семей и такой же доли самых богатых. Например, в июне этого года для группы менее обеспеченных цены выросли в среднем на 5,2% к декабрю прошлого года, а для самых богатых — на 3,6%.

Что это значит на практике? У первой группы наших сограждан инфляция съедает доходы быстрее, чем у второй. Это связано с тем, что потребительская корзина у двух групп сильно отличается. Например, менее обеспеченные покупают дешевое молоко, хлеб и морковь, а ездят на троллейбусе. В свою очередь финансово состоятельные — питаются более премиальными, дорогими и, возможно, качественными продуктами, а перемещаются на своем автомобиле. То есть траты у них будут серьезно отличаться. Нацбанк по специальной методике высчитывает, как дорожают товары и услуги, чаще потребляемые каждой из групп. И статистика показывает, что за полгода в 2025-м для первых цены выросли в 1,4 раза сильнее, чем для вторых.

Но так было не всегда

Сравнив этот показатель с прошлыми годами, журналисты выяснили, что это самый большой разрыв за последние шесть лет. Так, за тот же период прошлого года разница была 3,2% и 2,4% соответственно (в 1,3 раза). Инфляция тоже активнее съедала доходы менее обеспеченных белорусов. А вот в первой половине 2023-го картина была обратной. Тогда для менее финансово защищенных рост цен ощущался на 2,9%, а второй группы — 3,4% (отличие почти в 1,2 раза).

В эту же сторону фиксировался перекос в 2020 и 2022 годах, а в 2021-м увеличение цен было более-менее сбалансированным для обеих групп.

Чиновники заявляют о справедливых ценах

Напомним, власти начали регулировать цены в октябре 2022 года. Как видно по данным выше, летом того же года — то есть до введения ручного управления ценами — обеспеченные беларусы больше ощущали на себе ускорение рост цен. Но к июню 2023-го, когда управление инфляцией взял в свои руки МАРТ, разрыв сократился. А с середины 2024-го тренд переломился — рост цен стал меньше бить по обеспеченным, чем по семьям, наиболее уязвимым с точки зрения финансов.

При этом Лукашенко регулярно заявляет, что власти борются за «справедливые цены».

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