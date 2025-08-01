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Польша закупит 180 корейских танков К2

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  • 1.08.2025, 15:46
Польша закупит 180 корейских танков К2

Сумма контракта $6,7 миллиарда.

Польша 1 августа подписала исполнительный контракт на поставку еще 180 корейских танков K2, в том числе первого в полонизированной версии K2PL, сообщает RMF24.

Стоимость контракта составляет 6,7 миллиарда долларов.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш принял участие в пятницу в церемонии подписания контракта между Агентством вооружений и южнокорейской компанией Hyundai Rotem.

Контракт предусматривает поставку 180 танков K2, из которых 64 машины будут произведены в конфигурации K2PL, адаптированной к польским потребностям.

Глава Министерства обороны подчеркнул, что подписание контракта совпадает с 81-й годовщиной начала Варшавского восстания.

«Для того, чтобы жертва повстанцев не была напрасной, мы должны были сделать домашнее задание на тяжелых уроках истории. Пока мы инвестируем в нашу безопасность, их жертва не будет напрасной», – сказал Косиняк-Камыш.

Контракт предусматривает не только поставку танков, но и сопутствующих транспортных средств, а также полный пакет услуг по обучению и сервисному и ремонтному обслуживанию. Ключевым элементом контракта является передача технологий и начало производства танков в Польше. На заводе «Бумар-Лабенди» будет построено 61 из 64 танков в версии K2PL.

K2 Black Panther – это базовый танк нового поколения, предназначенный для современного поля боя. Машина весит около 55 тонн и обслуживается экипажем из трех человек. Основное вооружение – гладкоствольная пушка калибра 120 мм с автоматической перезарядкой, что позволяет вести быстрый огонь и повышает боевую эффективность.

Танк оснащен 1500-сильным дизельным двигателем, что позволяет ему развивать скорость до 70 км/ч на дороге и эффективно передвигаться по сложной местности.

Запас хода K2 составляет примерно 450 километров.

Одним из ключевых преимуществ K2 являются его передовые электронные системы – самые современные системы управления огнем, активная противоракетная защита и разветвленные системы связи и наблюдения.

Благодаря этому танк способен эффективно обнаруживать и нейтрализовывать угрозы на поле боя.

Польша также заказала версию K2PL, адаптированную к специфическим требованиям польской армии. Эта версия будет оснащена, среди прочего, дополнительными системами защиты и поддержки.

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