Зеленский ответил на новые заявления Путина
- 1.08.2025, 15:49
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«Если это сигнал, мы готовы к саммиту».
Если Россия действительно хочет завершить войну и установить прочный мир, Украина готова ко встрече на уровне лидеров.
РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.
Глава украинского государства отметил, что в Киеве поддерживают усилия президента США Дональда Трампа для завершения войны России против Украины, всех убийств и достижения достойного и продолжительного мира.
Также Зеленский поблагодарил все те страны, которые поддерживают работу для установления мира.
- Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время, - подчеркнул украинский президент.
Зеленский напомнил, что в Украине понимают, кто на самом деле принимает решения в России и кто должен завершить войну. Это понимает и весь мир. Поэтому Киев предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технических команд к разговору на уровне лидеров.
«Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России», - добавил он.
Реакция Ермака на заявления Путина
В свою очередь Ермак отметил, что россиянам уже давно время перейти от пустой болтовни и жизни в выдуманном мире к реальности.
- Встреча лидеров возможна, только Pоссия не хочет этого, - отметил он.
По словам руководителя Офиса президента, россияне делают слишком много заявлений о желании установить мир на фоне постоянных обстрелов.
Ермак напомнил, что Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, которое предложили США. Но Россия так и не пошла на такой шаг.
- Надо переходить россиянам от лжи на скамейке к конкретике, - подчеркнул он.