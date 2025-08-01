Зеленский ответил на новые заявления Путина 1.08.2025, 15:49

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«Если это сигнал, мы готовы к саммиту».

Если Россия действительно хочет завершить войну и установить прочный мир, Украина готова ко встрече на уровне лидеров.

РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Глава украинского государства отметил, что в Киеве поддерживают усилия президента США Дональда Трампа для завершения войны России против Украины, всех убийств и достижения достойного и продолжительного мира.

Также Зеленский поблагодарил все те страны, которые поддерживают работу для установления мира.

- Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время, - подчеркнул украинский президент.

Зеленский напомнил, что в Украине понимают, кто на самом деле принимает решения в России и кто должен завершить войну. Это понимает и весь мир. Поэтому Киев предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технических команд к разговору на уровне лидеров.

«Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России», - добавил он.

Реакция Ермака на заявления Путина

В свою очередь Ермак отметил, что россиянам уже давно время перейти от пустой болтовни и жизни в выдуманном мире к реальности.

- Встреча лидеров возможна, только Pоссия не хочет этого, - отметил он.

По словам руководителя Офиса президента, россияне делают слишком много заявлений о желании установить мир на фоне постоянных обстрелов.

Ермак напомнил, что Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, которое предложили США. Но Россия так и не пошла на такой шаг.

- Надо переходить россиянам от лжи на скамейке к конкретике, - подчеркнул он.

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