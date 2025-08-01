CNN: Пентагон планирует провести испытание «Золотого купола» Трампа в 2028 году 1.08.2025, 16:08

Для военных чиновников установили жесткий срок проведения испытаний.

Пентагон планирует провести первое испытание новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» в 2028 году. Об этом сообщает CNN (перевод - «Униан») со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, испытание «Золотого купола» хотят провести до следующих президентских выборов в США, которые состоятся в 2028 году. Они подчеркнули, что для военных чиновников установили жесткий срок, чтобы доказать, что они могут воплотить в реальность видение президента США Дональда Трампа о противоракетной обороне будущего.

Один из источников рассказал журналистам, что «Золотой купол» сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира. Он отметил, что испытание будет проведено под кодовым названием FTI-X (Интегрированное полетное испытание).

Другой собеседник издания уточнил, что испытание, которое проведут в четвертом квартале 2028 года, станет лишь первой фазой программы. Он подчеркнул, что проект сосредоточен на быстром развитии и использовании уже имеющихся систем.

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