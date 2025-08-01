Белорусская пловчиха завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 1.08.2025, 16:13

иллюстративное фото

Соревнования проходят в Сингапуре.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре белорусская пловчиха Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом.

После первой половины дистанции наша соотечественница шла пятой, но потом добавила темп и финишировала третьей с результатом 2:23.52. Такой же результат показала Кэйлин Корбетт из ЮАР. Обе пловчихи получат бронзовые медали.

Победительницей стала американка Кейт Дагласс — 2:18.50.

Это первая медаль нейтральных спортсменов из Беларуси по плаванию на соревнованиях в Сингапуре. Ранее бронзу и серебро завоевала синхронистка Василина Хандошко.

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