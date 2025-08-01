закрыть
1 августа 2025, пятница, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская пловчиха завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

  • 1.08.2025, 16:13
Белорусская пловчиха завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира
иллюстративное фото

Соревнования проходят в Сингапуре.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре белорусская пловчиха Алина Змушко завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом.

После первой половины дистанции наша соотечественница шла пятой, но потом добавила темп и финишировала третьей с результатом 2:23.52. Такой же результат показала Кэйлин Корбетт из ЮАР. Обе пловчихи получат бронзовые медали.

Победительницей стала американка Кейт Дагласс — 2:18.50.

Это первая медаль нейтральных спортсменов из Беларуси по плаванию на соревнованиях в Сингапуре. Ранее бронзу и серебро завоевала синхронистка Василина Хандошко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич