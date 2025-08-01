Путин ошибся с датами смерти родителей 5 1.08.2025, 16:29

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Неточности в «семейной истории» диктатора указывают на фабрикацию биографии.

Владимир Путин неправильно указал даты смерти своих родителей. Это выплыло из колонки, опубликованной от имени Путина в журнале «Русский пионер» весной 2015 года, рассказывают журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в вышедшей 30 июля 2025-го книге «Царь собственной персоной». Главу из книги 1 августа также публикует «Проект».

Эти ошибки, на которые до сих пор не обращали внимания, могут свидетельствовать о том, что колонку написал не сам Путин, предполагают журналисты.

Колонка, в частности, содержит такую цитату о матери и отце нелегитимного президента РФ: «Она осталась жива. И дожила до 1999 года. А он умер в конце 1998-го».

На самом деле, уточняют журналисты, Мария Ивановна Путина умерла в 1998 году, а ее муж – через год. Это известно из множества других свидетельств и подтверждается фотографией надгробного памятника родителей президента, установленного семьей Путина.

«Таким образом, Путин в одной из своих редких статей не просто ошибся в датах смерти собственных родителей, но даже перепутал последовательность, в которой провожал их в последний путь... Этот казус, пожалуй, можно объяснить только одним: Путин не писал эту колонку, ее за него набросал сам [журналист кремлевского пула Андрей] Колесников или безымянный клерк в Кремле», – считают журналисты.

Это не единственная путаница в колонке, добавляют Баданин и Рубин. Рассказанная там же история спасения матери Путина от гибели в Ленинграде отличается от версии, которую политик изложил в книге «От первого лица». Ее написали в 2000 году с участием того же Колесникова.

«[Отец] стал на костыли и пошел [из госпиталя в блокадном Ленинграде] домой. Когда подошел к дому, то увидел, что санитары выносят из подъезда трупы. И увидел маму. Подошел, и ему показалось, что она дышит. Он санитарам говорит: «Она ведь еще жива!» – «По пути дойдет, – говорят ему санитары. – Уже не выживет». Он рассказывал, что набросился на них с костылями и заставил поднять ее обратно, в квартиру. Они ему сказали: «Ну, как скажешь, так и сделаем, но знай, что мы больше сюда не приедем еще две-три-четыре недели. Сам будешь разбираться тогда». И он ее выходил», – приводят журналисты цитату из колонки.

Чтобы добавить этому эпизоду убедительности, Путин писал: «Так что все, что родители рассказывали о войне, было правдой. Ни одного слова не придумали», комментируют журналисты.

Также они утверждают, что в книге «От первого лица» написано совсем другое.

«Однажды мама от голода потеряла сознание, думали – она умерла, и ее даже уложили вместе с покойниками. Хорошо, что мама вовремя проснулась и застонала. Чудом, в общем, осталась жива. Всю блокаду она провела в Ленинграде. Ее вывезли, когда опасность уже прошла. – А где был ваш отец? – Отец в это время воевал». Отец Путина либо воевал, либо был в ленинградском госпитале, откуда пришел, чтобы спасти свою жену от жестоких санитаров», – отмечают журналисты со ссылкой на авторов книги.

Приводят они и такой тезис: Путин пишет, что якобы мать жила в Ленинграде «всю блокаду». Однако из архивов известно, что она была эвакуирована из окруженного города в июле 1942 года. Блокаду Ленинграда полностью сняли только в конце января 1944-го, подчеркивают журналисты.

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