Путевки для белорусов в Турцию станут дешевле 5 1.08.2025, 16:33

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В чем причина?

Цены на отдых в Турции начали снижаться. Об этом рассказал генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.

Причиной стало уменьшение количества желающих отдохнуть на курортах этой страны.

«В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы ехать по таким ценам, мы увидели спад по направлению и переориентацию на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Спрос на август хороший, цены примерно на уровне прошлогодних», – отметил Агафонов.

По оценкам специалиста, в начале сезона отельеры подняли цены на 20–25%. Сейчас они постепенно возвращаются на прежний уровень.

Интересно, что реже стали летать туда жители Германии и Великобритании, которые традиционно входят в топ-3 почитателей Турции, – всего 2,4 и 1,75 соответственно.

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