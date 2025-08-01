Джастин Тимберлейк: Я был в шоке
- 1.08.2025, 16:40
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Знаменитый певец сделал неожиданное признание.
Американский певец Джастин Тимберлейк объявил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Об этом он написал в своем Instagram, отмечает «Униан».
- Как многие из вас знают, я довольно закрытый человек. Но, оглядываясь назад на гастрольный тур и фестивали, я хочу немного поделиться тем, что происходит со мной, - отметил певец. - Среди прочего, я борюсь с проблемами со здоровьем.
По словам Тимберлейка, он сообщил об этом не для того, чтобы его жалели:
- А чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось сталкиваться за кулисами. Если вы сами сталкивались с этой болезнью или знаете кого-то, кто болеет, - вы понимаете: жить с этим может быть безумно изнурительно - и физически, и морально.
Певец признался, что был в шоке, когда только узнал диагноз.
- Но хотя бы стало понятно, почему я мог выйти на сцену и ощущать сильнейшую нервную боль, невыносимую усталость или недомогание. Передо мной встал выбор: прекратить тур или продолжать и разбираться по ходу. Я выбрал второе - радость от выступлений для меня гораздо важнее, чем временный стресс, который испытывает тело. Я рад, что не сдался, - подчеркнул Тимберлейк, подводя итоги своего мирового турне Forget Tomorrow.