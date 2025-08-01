закрыть
1 августа 2025, пятница, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джастин Тимберлейк: Я был в шоке

  • 1.08.2025, 16:40
  • 2,028
Джастин Тимберлейк: Я был в шоке

Знаменитый певец сделал неожиданное признание.

Американский певец Джастин Тимберлейк объявил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Об этом он написал в своем Instagram, отмечает «Униан».

- Как многие из вас знают, я довольно закрытый человек. Но, оглядываясь назад на гастрольный тур и фестивали, я хочу немного поделиться тем, что происходит со мной, - отметил певец. - Среди прочего, я борюсь с проблемами со здоровьем.

По словам Тимберлейка, он сообщил об этом не для того, чтобы его жалели:

- А чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось сталкиваться за кулисами. Если вы сами сталкивались с этой болезнью или знаете кого-то, кто болеет, - вы понимаете: жить с этим может быть безумно изнурительно - и физически, и морально.

Певец признался, что был в шоке, когда только узнал диагноз.

- Но хотя бы стало понятно, почему я мог выйти на сцену и ощущать сильнейшую нервную боль, невыносимую усталость или недомогание. Передо мной встал выбор: прекратить тур или продолжать и разбираться по ходу. Я выбрал второе - радость от выступлений для меня гораздо важнее, чем временный стресс, который испытывает тело. Я рад, что не сдался, - подчеркнул Тимберлейк, подводя итоги своего мирового турне Forget Tomorrow.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич