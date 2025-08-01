закрыть
1 августа 2025, пятница, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Продажи пива в Германии упали до нового минимума

1
  • 1.08.2025, 16:48
  • 1,262
Продажи пива в Германии упали до нового минимума

Немецкие пивовары бьют тревогу.

В первой половине 2025 года немецкие пивоварни продали в общей сложности 3,9 миллиарда литров алкогольного пива внутри страны и за рубежом, что является самым низким показателем, зафиксированным с момента начала ведения статистики в 1993 году, сообщает dpa.

Люди в Германии пьют меньше пива, чем когда-либо ранее: в первой половине 2025 года немецкие пивоварни продали в общей сложности 3,9 миллиарда литров алкогольного пива на внутреннем и внешнем рынках, что является самым низким показателем, зафиксированным с момента начала ведения статистики в 1993 году.

Это на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление.

Подобное падение наблюдалось только в первые месяцы пандемии коронавируса в 2020 году и снова во второй половине 2023 года.

Впервые за шесть месяцев объем продаж пива упал ниже отметки в 4 миллиарда литров.

Внутренние продажи, которые все еще составляют чуть менее 82% от общего объема, упали на 6,1%, тогда как экспорт сократился еще более резко – на 7,1%.

Немецкая ассоциация пивоваров объясняет падение не только демографическими изменениями, но и более широкими экономическими вызовами.

Исполнительный директор ассоциации Хольгер Айхеле сказал: «Плохой потребительский климат сильно бьет по пивоварням, так же как и по ресторанному и розничному секторам».

Айхеле также предупредил, что новое тарифное соглашение ЕС с США может еще больше усилить давление на экспортеров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич