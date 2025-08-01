Продажи пива в Германии упали до нового минимума 1 1.08.2025, 16:48

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Немецкие пивовары бьют тревогу.

В первой половине 2025 года немецкие пивоварни продали в общей сложности 3,9 миллиарда литров алкогольного пива внутри страны и за рубежом, что является самым низким показателем, зафиксированным с момента начала ведения статистики в 1993 году, сообщает dpa.

Люди в Германии пьют меньше пива, чем когда-либо ранее: в первой половине 2025 года немецкие пивоварни продали в общей сложности 3,9 миллиарда литров алкогольного пива на внутреннем и внешнем рынках, что является самым низким показателем, зафиксированным с момента начала ведения статистики в 1993 году.

Это на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление.

Подобное падение наблюдалось только в первые месяцы пандемии коронавируса в 2020 году и снова во второй половине 2023 года.

Впервые за шесть месяцев объем продаж пива упал ниже отметки в 4 миллиарда литров.

Внутренние продажи, которые все еще составляют чуть менее 82% от общего объема, упали на 6,1%, тогда как экспорт сократился еще более резко – на 7,1%.

Немецкая ассоциация пивоваров объясняет падение не только демографическими изменениями, но и более широкими экономическими вызовами.

Исполнительный директор ассоциации Хольгер Айхеле сказал: «Плохой потребительский климат сильно бьет по пивоварням, так же как и по ресторанному и розничному секторам».

Айхеле также предупредил, что новое тарифное соглашение ЕС с США может еще больше усилить давление на экспортеров.

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