Продажи пива в Германии упали до нового минимума

Продажи пива в Германии упали до нового минимума1
- 1.08.2025, 16:48
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Немецкие пивовары бьют тревогу.
В первой половине 2025 года немецкие пивоварни продали в общей сложности 3,9 миллиарда литров алкогольного пива внутри страны и за рубежом, что является самым низким показателем, зафиксированным с момента начала ведения статистики в 1993 году, сообщает dpa.
Люди в Германии пьют меньше пива, чем когда-либо ранее: в первой половине 2025 года немецкие пивоварни продали в общей сложности 3,9 миллиарда литров алкогольного пива на внутреннем и внешнем рынках, что является самым низким показателем, зафиксированным с момента начала ведения статистики в 1993 году.
Это на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление.
Подобное падение наблюдалось только в первые месяцы пандемии коронавируса в 2020 году и снова во второй половине 2023 года.
Впервые за шесть месяцев объем продаж пива упал ниже отметки в 4 миллиарда литров.
Внутренние продажи, которые все еще составляют чуть менее 82% от общего объема, упали на 6,1%, тогда как экспорт сократился еще более резко – на 7,1%.
Немецкая ассоциация пивоваров объясняет падение не только демографическими изменениями, но и более широкими экономическими вызовами.
Исполнительный директор ассоциации Хольгер Айхеле сказал: «Плохой потребительский климат сильно бьет по пивоварням, так же как и по ресторанному и розничному секторам».
Айхеле также предупредил, что новое тарифное соглашение ЕС с США может еще больше усилить давление на экспортеров.