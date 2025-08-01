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Сибига: Цель Украины - завершить войну с Россией в этом году

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  • 1.08.2025, 16:59
Сибига: Цель Украины - завершить войну с Россией в этом году
Андрей Сибига

Москва же пока только лишь имитирует мирные переговоры.

Украина хочет завершить войну с Россией в этом году. Но Москва пока только лишь имитирует мирные переговоры.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Yle заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД поддержал обещание президента США Дональда Трампа ввести против России и торгующих с ней стран жесткие ограничения уже в ближайшие дни.

Сибига считает, что Трамп - единственный, кого боится российский диктатор Путин. При этом, по его словам, новые санкции против России приближают мир.

Также министр отметил, что сейчас все страны в мире следят, выполнит ли американский лидер свои обещания.

- Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами, - подчеркнул он.

Сибига отметил, что достижения мира в этом году остается целью для Украины, хоть Россия и имитирует мирные переговоры, чтобы выиграть время и оккупировать новые территории. При этом завершение войны - в интересах не только Украины.

- Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями принудить Россию к миру, - добавил он.

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