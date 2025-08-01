Изменения по пенсиям, которые коснутся многих 1 1.08.2025, 17:18

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Они заработали с сегодняшнего дня.

С 1 августа в Беларуси выросли некоторые пенсии, привязанные к бюджету прожиточного минимума. Кроме этого, есть и другие изменения по пенсиям, о которых важно знать, отмечает «Онлайнер».

Способ избежать пенсионной ловушки

Плательщики налога на профдоход смогут добровольно доплачивать взносы в ФСЗН, чтобы сформировать страховой стаж.

Для них стаж зависит от сумм, которые они уплачивают в ФСЗН. Если доход небольшой — в ФСЗН поступит тоже небольшая сумма, соответственно, могла сложиться такая ситуация, что самозанятый отработал весь год, но при этом получил стаж меньше года — а это может повлиять на будущую пенсию.

Сейчас для формирования года страхового стажа в бюджет ФСЗН нужно уплатить взносы на пенсионное страхование в размере 29% от 12 минимальных зарплат (МЗП) за год.

Как это будет работать: после окончания календарного года ФСЗН рассчитает сумму, необходимую для формирования минимального стажа за этот год. Эту сумму и возможность доплаты Фонд предложит через личный кабинет плательщика.

Самозанятый сам решает, доплачивать или нет.

Плательщикам НПД уже сейчас можно сформировать полный страховой стаж за 2024 год. Для этого нужно доплатить рассчитанную сумму до 1 сентября 2025 года.

Упрощенный механизм назначения пенсии

С этого года заявление можно подавать за месяц до дня рождения или в течение месяца после.

Раньше оформить пенсию нужно было в свой день рождения в органе по труду, занятости и социальной защите: женщинам — в 58 лет, мужчинам — в 63 года, т. е. в момент наступления пенсионного возраста.

Такой упрощенный порядок касается только выплат по возрасту, на пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца он не распространяется.

Новшество с 1 января 2026 года

Людям с инвалидностью начнут назначать пенсии по беззаявительному принципу.

Сейчас для назначения пенсии им нужно прийти в управление социальной защиты и написать соответствующее заявление.

С 2026 года информация об инвалидности будет передаваться в пенсионные органы, и они сами назначат пенсию.

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