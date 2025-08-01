ЕС отменяет «лимит на шампунь» в ручной клади
- 1.08.2025, 17:43
Новые сканеры позволят брать на борт большие емкости с жидкостями.
ЕС разрешил использовать новые сканеры безопасности, которые позволяют перевозить большее количество жидкости в ручной клади.
Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила информационному агентству dpa, что устройства уже официально одобрены, сообщает Spiegel.
В будущем пассажиры смогут брать на борт самолета более крупные бутылки. Это станет возможным благодаря новым сканерам, которые надежно обнаруживают жидкие взрывчатые вещества.
Аэропорты сами будут решать, будут ли они использоваться и когда.
В Германии, однако, окончание действия правила о 100-миллилитровых контейнерах, вероятно, будет отложено на некоторое время, даже несмотря на то, что соответствующие сканеры уже давно установлены на местах.
Это связано с тем, что устаревшие устройства все еще используются, а путешественники не могут быть заранее проинформированы о том, какой именно сканер будет использоваться для проверки на безопасность.
Кроме того, некоторые новые устройства не имеют соответствующего программного обеспечения.
Это означает, что пока пассажирам будет разрешено перевозить жидкости только в емкостях объемом до 100 миллилитров – и они должны быть упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет, закрывающийся, максимальной вместимостью до одного литра.