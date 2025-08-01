Сенаторы США предложили выделить Украине $55 млрд 1 1.08.2025, 18:23

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Законопроект также позволит Трампу одобрять поставки оружия Киеву без согласования с Конгрессом.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в четверг, 31 июля, внесли на рассмотрение законопроект о выделении Украине в течение следующих двух лет 54,6 млрд долларов помощи, в том числе и за счет замороженных российских активов, передает DW.

Инициативу предложили демократ Джинн Шейхин, которая представляет Демпартию в Комитете по иностранным делам, и республиканка Лиза Меркауски. Согласно плану, до трети всех потраченных средств (18,2 млрд долларов) будет поступать за счет доходов от конфискованных российских активов и продажи оружия европейским партнерам. Кроме того, на реализацию программы предлагают направить средства, которые США заработает при добыче редкоземельных металлов в Украине.

Законопроект предполагает траты не только на прямую военную помощь Украине, но и на пополнение американских военных арсеналов. Более того, большую часть средств направят именно на закупку нового оружия, которое заменит старые системы, отправленные украинцам. Законопроект также позволит президенту США одобрять поставки оружия Украине без согласования с Конгрессом.

С момента начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Конгресс одобрил пять пакетов помощи Украине на общую сумму 174 млрд долларов. Последний из них — на 61 млрд долларов — был принят в апреле 2024 года. При этом предыдущий президент США Джо Байден не успел потратить на Украину еще 4 млрд долларов из выделенных Конгрессом средств.

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