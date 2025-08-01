Главы МИД Польши и Украины провели встречу 1.08.2025, 19:17

Обсудили военную помощь Варшавы для Киева и дальнейшие санкции против России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Хобелине принял делегацию Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

В МИД Польши заявили, что «встреча подтверждает прочность польско-украинских отношений, а окружающая природа способствует искренним переговорам по совместному противодействию российской агрессии и империализму».

Министры обсудили пакеты военной помощи Польши для Украины и дальнейшие санкции ЕС против России, прогресс в поиске и эксгумации жертв Волынской трагедии и качество польского образования в Украине.

Сибига рассказал, что сконцентрировался с польским коллегой на развитии межправительственного взаимодействия, ключевой темой было наращивание оборонного потенциала, создание совместных производств, инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

«Мы говорили и о том, как эффективно воспользоваться созданными механизмами в рамках ЕС и НАТО. Прежде всего инструментом SAFE и решением саммита НАТО в Гааге о возможности использования пяти процентов на оборону для укрепления Украины», - сказал глава украинского МИД.

Также Сибига отметил, что украинско-польское добрососедство является основой силы Европы, а единство способно преодолеть современный российский террор.

Министр также отметил, что сегодня в Украине день траура по жертвам очередного российского удара по Киеву, в результате которого погибли 31 человек, среди них пятеро детей.

«Российские убийцы должны быть наказаны. Жизнь должна победить. И мы способны остановить Россию и восстановить справедливый мир. Но только благодаря единству и силе. Украинско-польское добрососедство является основой силы Европы», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Сибига заверил, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку Польши, особенно оборонную и гуманитарную, и поблагодарил за 46 пакетов военной помощи и подготовку 47-го пакета.

«Польша является ключевым логистическим узлом, через который поступает большинство помощи. Так должно оставаться, поскольку это в интересах не только Украины, но и Польши и всей Европы. Кроме того, увеличение этой поддержки является критически важным сейчас», - подчеркнул министр.

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