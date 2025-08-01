В ВСУ опровергли применение беспилотника над Беларусью 1.08.2025, 19:39

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Провокации систематически устраивает Россия.

Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины в комментарии «Белсату» опровергло применение беспилотника в Беларуси. Ранее силовики показали наклейки и опознавательные знаки на украинском языке якобы на том самом дроне, который врезался в жилой дом в Минске.

В ответе ВСУ подчеркивается, что «информация о якобы применении Украиной беспилотного летательного аппарата над территорией Беларуси не соответствует действительности».

«Силы обороны Украины наносят удары исключительно по верифицированным военным целям на территории РФ, а также объектам, обеспечивающим вооруженную агрессию против нашего государства. Воздушное пространство Республики Беларусь для таких атак не используется», — отметили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

В ведомстве напомнили, что российские БПЛА неоднократно нарушали воздушное пространство других государств, включая Беларусь. Более того, «страна-агрессор систематически прибегает к провокациям и гибридным действиям на территории иностранных государств с целью деструктивного информационного влияния».

Напомним, о падении беспилотника во дворе дома № 72 на улице Матусевича стало известно утром 29 июля. Инцидент произошел около 2.00.

«Дежурными силами по ПВО в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, «в результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02.33 БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска».

В Следственном комитете заявили, что беспилотник был начинен тротилом и большим количеством поражающих элементов, однако упал без детонации.

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