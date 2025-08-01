Рядом с центром Минска появятся новые высотки 4 1.08.2025, 19:54

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Двухэтажки пойдут под снос.

Этот столичный район считается перспективным благодаря удобному расположению. Близость к центру, метро и зеленым зонам делает его привлекательным для жизни.

Однако здесь есть и проблемы – нехватка парковок, недостаток инфраструктуры и соседство с промзонами.

Сейчас администрация Первомайского района обсуждает план развития этой территории. Как может измениться микрорайон вблизи улиц Макаенка и Парниковой, рассказывает Realt.

Проектируемый участок площадью 161 га находится между проспектом Независимости, ул. Филимонова, Слепянской водной системой, ул. Макаенка, детской железной дорогой и парком Челюскинцев.

Сейчас значительная часть территории занята устаревшими производственными зонами, которые не соответствуют градостроительным нормам. Именно они станут первыми объектами реконструкции.

Благодаря выгодному расположению здесь планируется возвести современные жилые комплексы.

Так, на месте Минского тепличного комбината появятся многоэтажки, школа и детский сад.

Еще один жилой массив вырастет рядом с улицей Макаенка. Здесь построят несколько 16-этажных домов на территории бывших производственных объектов «Беларусьфильма» и Министерства культуры.

Рядом предусмотрены паркинги и школа на 700 мест.

Что снесут

Под снос пойдут два двухэтажных дома 1950-х годов на ул. Парниковой.

Однако исторически значимые здания – киностудия «Беларусьфильм», обсерватория и вокзал станции «Заслоново» – останутся нетронутыми.

Проект планируется реализовать до 2030 года в два этапа. В результате площадь жилой и общественной застройки увеличится, а производственные территории сократятся.

С 8 по 22 августа пройдет общественное обсуждение проекта. Ознакомиться с планом можно на сайте администрации Первомайского района.

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