Трамп: Россия с начала года потеряла 112 тысяч солдат, Украина — 8 тысяч 3 1.08.2025, 20:03

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Президент США вновь заявил, что хочет остановить войну.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, с начала 2025 года Россия потеряла более 112 тысяч военнослужащих, тогда как потери Украины составили около 8 тысяч. «Мне только что сообщили, что почти 20 тысяч российских солдат погибли в этом месяце (скорее всего, Трамп имел в виду июль. — Прим.) — в этой нелепой войне с Украиной. С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это огромное количество напрасных смертей! Украина, впрочем, также понесла серьезные потери — с 1 января 2025 года погибло около 8 тысяч украинских военных, не считая пропавших без вести», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп также отметил, что среди погибших есть мирные жители Украины, хотя, по его словам, их число меньше по сравнению с потерями в рядах украинских военных. Он связал гибель гражданских с обстрелами украинских городов: «Российские ракеты падают на Киев и другие населенные пункты». Завершая пост, президент повторил свой тезис о том, что в начале войны в Украине якобы виновен его предшественник Джо Байден. «Я здесь, чтобы посмотреть, смогу ли я остановить эту войну», — резюмировал Трамп.

Ранее, в середине июня, британская разведка сообщала, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять около одного миллиона человек — убитыми и ранеными. По оценке разведки, до 250 тысяч российских военнослужащих могли быть убиты, что делает эту войну самой кровопролитной для России со времен Второй мировой. Общие безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести и тяжело раненые, не способные вернуться в строй) оцениваются в 400–500 тысяч человек.

О резком росте потерь в рядах ВС РФ с начала 2025 года в начале июля говорил и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, только за полгода Россия потеряла около 100 тысяч убитыми, без учета раненых.

The Economist в своем анализе пришел к выводу, что только в период с 1 мая по 9 июля 2025 года Россия могла потерять на поле боя около 31 тысячи человек. Общие потери, по оценке издания, за все время войны достигают от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек, включая от 190 до 350 тысяч безвозвратных.

Похожие данные приводит и вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Согласно его подсчетам, с начала вторжения в Украину Россия потеряла около 1 миллиона человек, из которых примерно 250 тысяч были убиты. Кроме того, около 400 тысяч военнослужащих стали инвалидами.

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