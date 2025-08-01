Путину не понравился комментарий Лукашенко о РФ в Часовом Яру 8 1.08.2025, 20:13

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Видеофакт.

Александр Лукашенко считает, что Украина должна просить у диктатора России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил 1 августа во время встречи с Путиным в Карелии (РФ), видео опубликовал сайт Кремля.

Лукашенко прокомментировал события на украинском фронте, подчеркнув, что он «совершенно в теме» относительно их хода. В частности, он заявил, что ему известно о ситуации в Часовом Яру в Донецкой области, где почти не осталось уцелевших зданий и о якобы захвате которого ранее говорил Путин (в СНБО опровергли информацию о контроле РФ над Часовым Яром).

«Украина сегодня быстро должна просить его [Путина]: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. Иначе через несколько там месяц-полтора-два – не знаю, там вообще даже оборонных сооружений не останется. Россияне это все потихоньку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют», – заявил он.

«Вернут», – исправил его Путин.

«Ну вернут, да», – нервно засмеялся Лукашенко в ответ на «замечания» главы Кремля относительно оккупации украинских территорий.

«Это – наше», – добавил Путин.

«Поэтому нужно договариваться. Если они [украинцы] хотят этого, они будут к этому бежать», – подытожил Лукашенко.

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