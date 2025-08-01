закрыть
1 августа 2025, пятница, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сегодня — международный день пива

1
  • 1.08.2025, 20:42
Сегодня — международный день пива

Пиво – один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире.

Сегодня, 1 августа, мир отмечает Международный день пива. Эта дата всегда выпадает на первую пятницу августа, чтобы совпасть с теплым временем года и избежать других «пивных» праздников.

Идея родилась у американца Джесси Авшаломова, владельца небольшого бара. Впервые праздник прошел в 2007 году и сначала имел фиксированную дату — 5 августа. Но с 2012 года его сделали более гибким — теперь он «переезжает» каждый год.

Главные задачи праздника просты и понятны: побыть с друзьями, оценить работу пивоваров и барменов, а также почувствовать единство с людьми по всему миру.

В этот день принято делиться пивом, пробовать сорта из разных стран, устраивать дегустации и играть в традиционные игры вроде пиво-понга. А в барах и пабах — «счастливый час» может длиться до самого закрытия.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич