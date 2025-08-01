Сегодня — международный день пива 1 1.08.2025, 20:42

Пиво – один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире.

Сегодня, 1 августа, мир отмечает Международный день пива. Эта дата всегда выпадает на первую пятницу августа, чтобы совпасть с теплым временем года и избежать других «пивных» праздников.

Идея родилась у американца Джесси Авшаломова, владельца небольшого бара. Впервые праздник прошел в 2007 году и сначала имел фиксированную дату — 5 августа. Но с 2012 года его сделали более гибким — теперь он «переезжает» каждый год.

Главные задачи праздника просты и понятны: побыть с друзьями, оценить работу пивоваров и барменов, а также почувствовать единство с людьми по всему миру.

В этот день принято делиться пивом, пробовать сорта из разных стран, устраивать дегустации и играть в традиционные игры вроде пиво-понга. А в барах и пабах — «счастливый час» может длиться до самого закрытия.

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