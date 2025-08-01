«Просили дефолт? Получайте!» 1.08.2025, 20:52

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Минфин РФ не перечислил обещанные деньги на софинансирование сбережений.

Путинской программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая призвана привлечь деньги населения на фондовый рынок, проработав полтора года, хватило полутора лет на то, чтобы не исполнить своих обязательств. Одно из широко рекламировавшихся условий программы – софинансирование со стороны государства в течение 10 лет до 36 тыс. руб. в год в зависимости от вложенной человеком суммы. Перечислить их – в общей сложности 51 млрд руб. должны были до 25 июля, но обещанных денег люди не получили, передает The Moscow Times.

Сейчас «ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования», сообщил Минфин и пообещал, что деньги поступят на счета граждан до сентября. «Просили дефолт? Получайте!», – комментирует экономист Сергей Алексашенко, напоминая, что дефолт – это неисполнение обязательств по платежу.

На фоне ежемесячных расходов бюджета в среднем 3,5 трлн руб. сумма «мизерная», отмечает Алексашенко. Проблема, скорее всего, техническая: механизм софинансирования довольно сложный, в нем участвуют Национальный расчетный депозитарий (НРД, администратор процесса), «Дом.рф», который получает субсидию бюджета и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), в которых формируются долгосрочные сбережения.

После начала войны Россия осталась без иностранных инвестиций, и власти отчаянно пытаются заменить их деньгами населения. Одна из поставленных Владимиром Путиным «национальных целей» – увеличить капитализацию фондового рынка на 66% к 2030 г.

В том числе для этого ПДС объединили все существовавших стимулы и добавлены новые: кроме софинансирования это налоговый вычет до 52 или даже 60 тыс. руб. в год (это зависит от дохода – от НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год), гарантирование до 2,8 млн руб. взносов (включая софинансирование) и сверх того переведенных программу пенсионный накоплений. Сбережения в ПДС наследуются (если только не начаты пожизненные выплаты). Получать выплаты по ПДС можно через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а также в «особых жизненных ситуациях» – для оплаты дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. В нормальной ситуации выплаты могут быть пожизненными или в течение 10 лет.

Программу запустили в прошлом году, но за полтора года она так и не стала массовой. На 1 июля, за полтора года действия программы, договоры долгосрочных сбережений заключили 5,4 млн человек, внеся в нее 414 млрд руб., включая перевод ранее сделанных пенсионных накоплений.

Чтобы придать ПДС большую значимость, власти собираются перевести в нее по умолчанию все пенсионные накопления. Сейчас на накопительных счетах «молчунов» (эти люди не дали указаний, в каком НПФ формировать их пенсионные накопления) в Социальном фонде находится «немалая сумма» — около 2,6 трлн руб., говорил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Софинансирование существовало и в накопительной пенсионной системе. Она появилась в 2002 г., и часть пенсионных взносов, которые делали работодатели с зарплат сотрудников (6%), шла на формирование накопительной часть пенсий. – эти деньги теперь собираются перевести в ПДС. Однако с 2015 г., после аннексии Крыма, Кремлю понадобились деньги, и взносы стали полностью направляться на обычные пенсии. Замораживание взносов на пенсионные накопления подорвали доверие россиян к долгосрочным программам. Власти усиленно рекламировали ПДС и разнообразными коврижками завлекали туда россиян. Думается, доверие к этой программе после дефолта сильно упадет», – полагает Алексашенко.

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