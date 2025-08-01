«Витебск» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси

«Витебск» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси1
- 1.08.2025, 21:29
Это первая гостевая победа витеблян с 1998 года.
Матчем в Борисове начался второй круг чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. На Борисов-Арене «Витебск» разгромил БАТЭ со счетом 5:1.
Отметим, что это первая гостевая победа «Витебска» над БАТЭ с 1998 года. Это второе домашнее поражение с таким счетом для борисовчан этим летом. 14 июня они были крупно биты «Неманом».
На матч заглянули белорусские хоккеисты из НХЛ Алексей и Илья Протасы.