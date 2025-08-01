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«Витебск» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси

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  • 1.08.2025, 21:29
«Витебск» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси

Это первая гостевая победа витеблян с 1998 года.

Матчем в Борисове начался второй круг чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. На Борисов-Арене «Витебск» разгромил БАТЭ со счетом 5:1.

Отметим, что это первая гостевая победа «Витебска» над БАТЭ с 1998 года. Это второе домашнее поражение с таким счетом для борисовчан этим летом. 14 июня они были крупно биты «Неманом».

На матч заглянули белорусские хоккеисты из НХЛ Алексей и Илья Протасы.

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