«Витебск» разгромил БАТЭ в чемпионате Беларуси 1 1.08.2025, 21:29

Это первая гостевая победа витеблян с 1998 года.

Матчем в Борисове начался второй круг чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. На Борисов-Арене «Витебск» разгромил БАТЭ со счетом 5:1.

Отметим, что это первая гостевая победа «Витебска» над БАТЭ с 1998 года. Это второе домашнее поражение с таким счетом для борисовчан этим летом. 14 июня они были крупно биты «Неманом».

На матч заглянули белорусские хоккеисты из НХЛ Алексей и Илья Протасы.

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