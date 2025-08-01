SpaceX запустила ракету на МКС с четырьмя астронавтами в рамках миссии Crew-11
- 1.08.2025, 21:49
Видео.
Компания SpaceX в четверг, 1 августа, успешно отправила четырех астронавтов к Международной космической станции в рамках миссии Crew-11. Об этом сообщили в соцсети Х.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 18:47 по минскому времени, и компания также опубликовала видео этого момента.
Как отмечает AP, на борту находятся два астронавта NASA — Зен Кардман и Майк Финке, астронавт Кими Юи из японского агентства JAXA и российский космонавт Олег Платонов.
Они будут находиться на МКС около шести месяцев. Crew-11 заменит команду миссии Crew-10, которая прибыла на станцию в марте. Члены Crew-10 вернутся на Землю через несколько дней после прибытия новой миссии.
Если все пойдет по плану, капсула Endeavour должна состыковаться с МКС в субботу, 2 августа, в 10:00 по минскому времени.
Запуск миссии был отложен на сутки из-за непогоды на космодроме во Флориде.
7 февраля стало известно, что Международная космическая станция (МКС), которая с ноября 2000 года обеспечивает постоянное присутствие человека в космосе, приближается к завершению своей миссии.
В 2030 году НАСА планирует свести МКС с орбиты, позволив ей сгореть в атмосфере Земли.
Liftoff of Crew-11! pic.twitter.com/wDSMvDyF5i— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2025