SpaceX запустила ракету на МКС с четырьмя астронавтами в рамках миссии Crew-11 1.08.2025, 21:49

Видео.

Компания SpaceX в четверг, 1 августа, успешно отправила четырех астронавтов к Международной космической станции в рамках миссии Crew-11. Об этом сообщили в соцсети Х.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 18:47 по минскому времени, и компания также опубликовала видео этого момента.

Как отмечает AP, на борту находятся два астронавта NASA — Зен Кардман и Майк Финке, астронавт Кими Юи из японского агентства JAXA и российский космонавт Олег Платонов.

Они будут находиться на МКС около шести месяцев. Crew-11 заменит команду миссии Crew-10, которая прибыла на станцию в марте. Члены Crew-10 вернутся на Землю через несколько дней после прибытия новой миссии.

Если все пойдет по плану, капсула Endeavour должна состыковаться с МКС в субботу, 2 августа, в 10:00 по минскому времени.

Запуск миссии был отложен на сутки из-за непогоды на космодроме во Флориде.

7 февраля стало известно, что Международная космическая станция (МКС), которая с ноября 2000 года обеспечивает постоянное присутствие человека в космосе, приближается к завершению своей миссии.

В 2030 году НАСА планирует свести МКС с орбиты, позволив ей сгореть в атмосфере Земли.

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