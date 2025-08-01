Конор Макгрегор вернулся в пул допинг-тестирования UFC 1 1.08.2025, 22:07

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях не дрался с лета 2021 года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в пул допинг-тестирования промоушена.

На антидопинговом сайте UFC появилась информация о том, что ирландец сдал один тест за 2025 год.

Два дня назад Макрегор сообщал в Instagram, что сдал первый в этом году допинг-тест.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда Макгрегор получил перелом ноги.

В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году. Макгрегор говорил о желании принять в нем участие.

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