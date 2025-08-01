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На белорусско-польской границе опять «жарко»

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  • 1.08.2025, 22:29
На белорусско-польской границе опять «жарко»

Что говорят путешественники.

На выезде из Беларуси в Польшу через пункт пропуска «Брест» снова скопилась большая очередь. По данным Госпогранкомитета, на 14.00 1 августа в ожидании оформления находились около 1600 легковых автомобилей и 30 автобусов.

Как пишут путешественники в пограничном чате, в автобусной очереди на въезд в Польшу можно провести около 16 часов, в обратном направлении — 13 часов, передает «Зеркало».

С легковыми автомобилями сложнее — срок ожидания на белорусско-польской границе измеряется сутками.

«Прямо сейчас ожидание въезда на пункт пропуска („Брест“. — Прим. ред.) — четверо суток», — написал один пользователь 1 августа, отметив, что «сейчас массовая миграция, поэтому может быть нежданчик».

Как следует из данных Погранслужбы Польши, на въезде в Беларусь легковые автомобили стоят в очереди в «Тересполе» до четырех часов, автобусы — до трех.

«На „зеленый“ коридор досмотр тщательный, особенно основательно трясут закупщиков. Их и правда сразу видно. Все вещи на стол, заглядывают в каждую коробку, даже мелкую, шмотки разворачивают и „ператрахивают“. Если порошок в мягкой упаковке, обязательно потискают эту упаковку, а вдруг там что-то везете. Короче, бдят.

В то же время, если вещей немного, типа отпускники возвращаются, то досмотр тоже тщательный, но уже каждую майку не трясут. Но хочу отметить, при всей тщательности — все быстро и вежливо, без хамства.

Короче, если везде по „зеленому“ [коридору] и вещей немного, то граница из Польши в Беларусь займет три часа. Два часа ожидания на разных шагах и по 15−30 минут само оформление. Вечером все может быть дольше», — рассказал один путешественник.

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