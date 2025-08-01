Axios: Трамп совершил первый военный шаг для сдерживания РФ

Axios: Трамп совершил первый военный шаг для сдерживания РФ5
- 1.08.2025, 22:54
- 2,546
США разместят две атомные подлодки ближе к РФ.
Приказ о разворачивании атомных подводных лодок стал первым военным шагом, который президент США Дональд Трамп публично предпринял для сдерживания РФ. Об этом 1 августа написало Axios.
Глава Белого дома объяснял, что Штаты разместят две атомные подлодки «в соответствующих регионах» в ответ на «глупые и чрезвычайно провокационные» заявления заместителя главы Совета безопасности РФ, экс-президента Дмитрия Медведева.
СМИ обратило внимание, что Трамп обвинял своего предшественника Джо Байдена в заигрывании с третьей мировой войной после вторжения России в Украину, однако уже и он сам начал угрожать ядерным оружием.
Заявление о атомных подлодках прозвучало за неделю до крайнего срока, установленного для нелегитимного российского президента Владимира Путина, который должен согласиться на прекращение огня, в противном случае ему грозят санкции.
После того, как Трамп выразил разочарование действиями Путина и объявил о сокращении ранее анонсированного 50-дневного срока для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом до 10 дней, Медведев заявил, что «каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне». Также он посоветовал главе Белого дома не идти по пути «сонного» экс-президента США Джо Байдена.
Позже Трамп ввел пошлины для Индии из-за ее связей с РФ и назвал Медведева «несостоявшимся президентом», а также приказал ему «следить за своими словами». Тот в ответ посоветовал главе Белого дома вспомнить фильмы о «ходячих мертвецах».
Axios назвало угрозы Медведева в адрес Запада «периодическими» и «гипердраматичными».