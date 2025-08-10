Украинский каратист ногой в голову зарядил россиянину на Всемирных играх 10.08.2025, 0:10

Валерий Чеботарь

Видео стало хитом Сети.

В субботу, 9 августа, на Всемирных играх в Чэнду (Китай) прошли соревнования по карате среди мужчин в весовой категории до 84 кг. Украину на турнире представлял Валерий Чеботарь.

Украинский каратист не сумел выйти из группы, однако порадовал болельщиков ярким ударом в поединке против «нейтрального» атлета из России Эдуарда Гаспаряна.

«Мастер-класс переговоров с нейтралами от капитана на Всемирных играх 2025 года!

3-балльный ура-маваши в голову — оцените мастерство черновицкого каратиста, капитана национальной сборной Украины по каратэ Валерия Чоботаря», - написала пресс-служба Федерации карате Украины в Facebook.

Чеботарь добыл победу над Гаспаряном со счетом 4:0. Три балла в поединке принес украинцу эффектный удар ура-маваши в голову. Из группы украинца в следующий раунд турнира вышли представители Японии и Китая.

