закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский каратист ногой в голову зарядил россиянину на Всемирных играх

  • 10.08.2025, 0:10
Украинский каратист ногой в голову зарядил россиянину на Всемирных играх
Валерий Чеботарь

Видео стало хитом Сети.

В субботу, 9 августа, на Всемирных играх в Чэнду (Китай) прошли соревнования по карате среди мужчин в весовой категории до 84 кг. Украину на турнире представлял Валерий Чеботарь.

Украинский каратист не сумел выйти из группы, однако порадовал болельщиков ярким ударом в поединке против «нейтрального» атлета из России Эдуарда Гаспаряна.

«Мастер-класс переговоров с нейтралами от капитана на Всемирных играх 2025 года!

3-балльный ура-маваши в голову — оцените мастерство черновицкого каратиста, капитана национальной сборной Украины по каратэ Валерия Чоботаря», - написала пресс-служба Федерации карате Украины в Facebook.

Чеботарь добыл победу над Гаспаряном со счетом 4:0. Три балла в поединке принес украинцу эффектный удар ура-маваши в голову. Из группы украинца в следующий раунд турнира вышли представители Японии и Китая.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников