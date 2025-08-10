«Тогда для него все закончится» 10.08.2025, 2:30

Боец ВСУ предположил, почему очень занервничал Лукашенко.

Уже этой осенью РФ планирует провести учения «Запад-2025» на территории Беларуси. В 2022-ом году во время таких учений россияне зашли с территории этой страны в Украину и двигались в сторону Киева.

Хотя личного состава Беларуси для этого недостаточно, Лукашенко переживает за такой сценарий. Такое мнение «24 Каналу» высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, объяснив, что он может бояться украинских военных.

По словам военнослужащего ВСУ, в Беларуси не хватает личного состава для наступления на Украину со своей территории, а Украина контролирует ситуацию. Интересно, что на встрече с Путиным Лукашенко отметил, что создает целую дивизию спецназовцев на границе с Украиной.

«Если он хотел запугать нас своими спецназовцами, который никогда не воевал, то наши пехотинцы, который имеют боевой опыт, его «съедят на завтрак», – сказал он.

Однако учения все же будут, именно во время таких учений «Запад-2021» началось полномасштабное вторжение в 2022 году. Кратчайшее расстояние до Киева есть именно из Беларуси. Для мирных переговоров российский диктатор ищет себе выгодную позицию, поэтому давление на столицу Украины благодаря сообщению об этих учениях – это лучший вариант для Кремля.

- Закат из Беларуси для нас сюрпризом не будет. Лукашенко именно поэтому нервничает. Он понимает, что если из Беларуси снова пойдут, его никто не будет слушать. Он видел Курскую операцию и понимает, что может быть «Минская операция», тогда для него закончится все, – подчеркнул Сазонов.

