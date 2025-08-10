В Молодечно Lexus насмерть сбил женщину, пытаясь припарковаться
- 10.08.2025, 4:50
Водитель перепутал педали.
Lexus во время парковки насмерть сбил женщину. Трагическая авария произошла 9 августа днем в Молодечно на стоянке возле магазина по улице Богдана Хмельницкого.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, пытаясь припарковаться, предположительно, перепутал педали. Машина резко ускорилась, выехала на пешеходную дорожку и сбила 31-летнюю женщину, которая в тот момент проходила со своим пасынком-подростком, — рассказали в СК.
Пострадавшая оказалась под колесами иномарки, которая, по словам очевидцев, заехала на крыльцо магазина. На место аварии прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако спасти женщину не удалось. Ребенка забрали в больницу с незначительными травмами, сейчас он находится под наблюдением врачей.